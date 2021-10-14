Theopemptu: “Havai Fişeklerin Yeraltı Dünyasıyla İlgisi Var”

Rum Ekologlar-Vatandaşlar İşbirliği Milletvekili Haralambos Theopemptu, havai fişeklerin yeraltı dünyasıyla ilgili olduğuna dair duyum aldıklarını söyledi.

Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Meclisi Çevre Komitesi’nde dün konuşan Theopemptu, kontrolsüz şekilde atılan havai fişeklerin bölge sakinleri arasında kaosa neden olduğunu ve otizmli çocuklar ile evcil hayvanları olumsuz etkilediğini kaydetti.

Habere göre, Theopemptu, yeraltı dünyasının da havai fişeklerle ilgisi bulunduğuna ve havai fişeklerin yasadışı yollarla, konteynırlar veya uçaklar içerisinde, bazı durumlarda da KKTC’den getirildiğine dair duyumlar aldıklarını söyledi.