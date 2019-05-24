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Theresa May, 7 Haziran'da Tory lideri olarak görevden ayrılacağını söyledi

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İngiltere Başbakanı Theresa May'in bu sabah yapacağı açıklamayla görevi bırakacağı tarihi duyuracağı belirtildi.
Theresa May, 7 Haziran'da Tory lideri olarak görevden ayrılacağını söyledi

BBC'ye bilgi veren üst düzey bakanlar, May'in iktidardaki Muhafazakâr Parti'nin yeni liderinin seçilmesi için bir takvim de açıklayacağını söyledi.

Bakanların verdiği bilgiye göre, Muhafazakâr Parti liderliği için yarışın 10 Haziran'da başlatılması ihtimali üzerinde duruluyor.

Theresa May'in açıklamasını bugün iktidar partisinin kabinede görev almayan milletvekilleri ile gerçekleştireceği görüşmeden sonra yapması bekleniyor.

İstifa çağrıları neden arttı?

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağını açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda, kendi kabinesi ve parlamentodaki Muhafazakar Parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.

Son olarak hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom istifasını açıklamıştı. İngiltere basını kabineden yeni istifa haberleri gelebileceğini de yazıyor.

Yeni Brexit planı ertelendi

Başbakan May, 3 Haziran'da yeni anlaşmasını parlamentoya sunup oylanmasını hedefliyordu. Ancak tepkiler üzerine bu tarih ertelendi.

Başbakanlık ofisinden yapılan son açıklamalarda yeni anlaşmanın detaylarının Haziran başına kadar kamuoyuna açıklanmayacağı ve parlamentodaki görüşmelerin de ancak Haziran başında başlayabileceği belirtildi.

İngiltere AB ile yapılan son müzakereler sonucunda Brexit tarihini 31 Ekim'e ertelemiş durumda.

Mart ayında düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nde taraflar 31 Ekim tarihi üzerinde anlaşmış, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere'ye seslenerek "Bu zamanı boşa harcamayın" demişti.

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