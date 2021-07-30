THK’nın eski başkanı Karakuş: Rus uçakları orman yangınlarını söndüremez

Antalya’nın Manavgat ilçesinde iki gün önce çıkan yangın hâlâ kontrole alınamadı. Yangın söndürmede başarılarıyla bilinen Türk Hava Kurumu (THK) uçakları ise atıl olarak bekletiliyor. Diken’e konuşan THK’nin eski başkanı emekli korgeneral Erdoğan Karakuş, şu an Rusya’dan alınan büyük uçakların kullanıldığını belirterek, “Dağlık arazilerde çıkan yangınlarda küçük uçak kullanılır, büyük uçak kullanılmaz” dedi.

Yangın söndürebilecekken ‘ormanların yanlış politikalara kurban edilmesi karşısında öfkeli olan’ Karakuş, “Çok üzgünüm. Bu duruma tahammül dahi edemiyorum” dedi.

Eş zamanlı yangınlar sabotaj ihtimalini kuvvetlendirirken Karakuş, yangınların zamanında söndürülmemesinin sabotajı yapan kişilerin de “Demek ki bu iş oluyormuş” diyerek ‘iştahını da kabarttığına’ dikkat çekti.

Salı günü Manavgat’ta dört ayrı noktada orman yangınları başlamıştı. Yangınlar hala kontrol altına alınamadı. Yerleşim yerlerine kadar gelen yangınlar nedeniyle üç kişi hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra bir orman yangını da Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana geldi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yangınlara havadan İHA, helikopterler ve uçakla müdahale edildiğini söyledi. Eş zamanlı olarak yedi ilde başlayan toplam 20 yangın var.

‘Helikopterler yangını artırır’

Karakuş, helikopterlerle orman yangınlara müdahale edilmesinin son derece yanlış ve tehlikeli olduğunu söyledi: “Çam yangınlarında helikopter kullanıldığı zaman helikopterin pervanesinin yarattığı rüzgar, yanan çam kozalaklarını çok uzaklara fırlatır ve bu nedenle oralarda da yangın başlar ve yangın söndürülemez.”

‘Küçük uçaklar kullanılmalı’

THK genel başkanı olduğu dönemde yangınla etkili mücadele ettiklerini belirten Karakuş şöyle dedi: “19 tane kıvrak uçağım vardı. Küçük uçak yani. Bu uçaklar dağların tepelerin arasına girip orada ateşin olduğu yere suyu vurur. Bunlar yapılmadığı surette orman yangınlarının önünün kesilmesi mümkün değildir. Ben THK’nın başkanıyken bir yılda hatırladığım kadarıyla 176 yerde yangın çıktı. Hepsini söndürdüğümüz için orman yangınları gündem bile olmadı.”

’15 dakikada giderseniz söner’

10 uçağın kenarda atıl olduğunu belirten Karakuş, kullanılır durumda olan altı uçağın da su miktarı az olduğu gerekçesiyle kullanılmadığını söyledi: “Orman yangını başladıktan 15 dakika sonra söylediğim uçaklarla oradaysanız, yangın söndürülüyor.”

THK uçakları ihaleye alınmıyor

Orman Bakanlığı’nın yangın söndürme uçağı ihalesine THK iki yıldır katılamıyor. Son olarak 9 Mart’taki ihaleye de katılmadı. THK’nın ihaleye kendi uçaklarıyla katılamamasının nedeni ise 5 bin litre şartı. THK’daki uçaklar ise 4 bin 900 lira su kapasitesi var. Yani 100 litre nedeniyle orman yangınlarıyla başarılı bir şekilde mücadele eden THK uçakları atıl bir şekilde bekletiliyor.

Üç Rus uçağının Türkiye’ye bedeli ise günlük 1.3 milyon lira olmak üzere toplamda 203 milyon lira!

‘Rus uçakları 10 ton su atıyor ama vadilere giremiyor’

Karakuş bu gerekçeye itiraz ediyor ve Rus uçaklarının büyüklüğü nedeniyle yangını söndüremeyeceğini söylüyor: “Yangınlarda küçük uçak kullanılır zaten. Büyük uçak kullanılmaz. Rusya’dan aldığımız uçak 10 ton atıyor ama büyük olduğu için vadilere giremiyor. Bu nedenle söndüremez”

‘Sabotajı yapanların iştahını artırıyor’

Sabotaj iddialarıyla ilgili de önemli bir noktaya dikkat çekti Karakuş: “Ormanları yakıyorlar. Daha önce de oluyordu. Ama siz yangını söndürünce adam diyor ki ‘Bu iş olmuyor.’ Ama şimdi olduğunu görüyor.”

Yani Karakuş, kısa sürede kontrol altına alınamayan yangınların, sabotaj olaylarını artırabileceği hususunda uyardı.