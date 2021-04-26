Thodex vurgununda gerçek rakam ve mağdurlar ortaya çıktı!

Thodex vurgunu ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Kamoyunda günlerce 2 milyar dolarlık vurgun olduğu düşünülen miktarın 150 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Kripto para dünyasının tanınan isimleri bir anda ortaya atılan 2 milyar dolarlık kaybın, iç yüzünü araştırdı. Ayrıca Thodex vurgununda mağdurların avukatı çarpıcı bilgiler paylaştı. 5 bin liradan 2 buçuk milyona kadar kayıp yaşayan mağdurların olduğu ortaya çıktı.

Avalanche İş Geliştirme Direktörü ve Muhabbit kurucusu Squanch ismiyle tanınan Dr. Aytunç Yıldızlı, bir konsorsiyum kurarak Thodex borsa hesabında tutulan ve CEO ile birlikte “kaçırılan” miktarı hesaplama yolunu seçti.



Yıldızlı’ya yardım eli DataPool’un kurucusu Tufan Poyraz’dan geldi. Tufan Poyraz ile beraber alanında başarılı birçok analist el ele vererek, toplanan Thodex cüzdan adresleri ve Blockchain teknolojisi sayesinde birçok veri elde etti.

Elde edilen verilerden en önemlisi de Thodex vurgununun toplam tutarı oldu.

CÜZDAN TAKİBİ

Bir kripto para borsasında hesap açtığınızda neredeyse her kripto para için eşsiz bir cüzdan adresi size tanımlanır. Bu cüzdan adresine para yatırdığınızda, para çektiğinizde veyahut farklı bir cüzdana kripto para yolladığınızda bu işlem Blockchain üzerinden takip edilebilir.



Borsaya para yatırdığınızda bakiye kısmında yatırdığınız para görülür ancak gönderdiğiniz para size tanımlı olan cüzdandan borsa cüzdanına çekilir. Orada saklanır. Bir başka cüzdan adresine yolladığınız kripto para saklandığı borsa cüzdanından yollanır.



BLOKCHAİN ÜZERİNDEN İZLENİR

Kripto paraların takip edilebilirliği, Blockchain üzerinde izlenebilirliği ile birlikte bu işlemlerin hepsi şeffaf olarak gerçekleşir. Bu şeffaflık sayesinde cüzdanlar arasında kripto paraların hareketi izlenebilir.

VURGUN MİKTARI 2 MİLYAR DOLAR DEĞİL 150 MİLYON DOLAR!

Konsorsiyum, Blockchain bilgilerine dayanarak borsa cüzdanındaki kripto paraları takip etmeye çalıştı. Sosyal paylaşım platformu Twitter üzerinde Thodex cüzdan adresleri isteyerek kripto paraların yatırıldığı borsanın ana cüzdanları bulunmaya çalışıldı.

Şu ana dek elde edilen veriler ise şöyle:

Bu verilerin ışığında Thodex “vurgununda” 2 milyar dolarlık değil, yaklaşık 150 milyon dolarlık bir kaybın yaşandığı söylenebilir. Bununla birlikte Bitcoin’lerin hepsinin tespit edilemediğini de eklemek gerekiyor. Yani miktar 150 milyon dolardan fazla olabilir ancak yine de 2 milyar dolar denilemez.

#Thodeks vurgunun toplam tutarını bulabilmek adına @bit_gossip ve @muhabbitcom ekibiyle birlikte yürüttüğümüz araştırmanın sonucunda 150 Milyon dolar gibi bir rakama ulaştık.+++#kriptopara https://t.co/wMbQ0Dtj6Y — Tufan Poyraz (@tufanpoyrazz) April 24, 2021

Yapılan bu çalışma, sadece cüzdan adreslerinin yardımıyla Blockchain üzerinde kripto paraların izlenebilirliğini bir kez daha ortaya koymuştur.



Blockchain teknolojisinin şeffaflığı sayesinde sadece kaçırılan paranın miktarı değil birçok yapısal durum da ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri Thodex’in neredeyse tüm kripto para cüzdanlarının boş olduğu gerçeği.

Ayrıca Thodex’in kripto para borsası Binance’i bir soğuk cüzdan gibi kullandığı da söylenebilir.

ÇOK SAYIDA İSİM GÖZALTINDA

Kripto para dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 62'si adliyeye sevkedildi. Thodex kurucusu Faruk Fatih Özer'in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurtdışına kaçmasının ardından başlatılan soruşturmada 70 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 62'si bu sabah adliyeye sevk edildi.

MAĞDURLARIN AVUKATI HER ŞEYİ ANLATTI

Kripto para borsası 'Thodex'in yurt dışına kaçan sahibi Fatih Faruk Özer tarafından dolandırılan mağdurlar, avukatları aracılığıyla Anadolu Adliyesi'ne gelere, savcılığa suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor. Yaklaşık 50 mağdurun avukatılığını üstlenen Keskin, açıklamalarda bulundu.

COİN SATMAMIŞ!

"Burada şahıs, hiç bir şekilde insanlara coin vermemiş. Sanal anlamda insanlara bir sistem yaratmış. İnsanlar orada coin aldıklarını zannederken aslında ekranda soyut bir şeye yatırım yapmışlar. Paraları toplayıp, malesef yurt dışına kaçıyor.

THODEX KURUCUSU NE KADAR CEZA ALIR?

Faruk Fatih Özer'in yakalanmasının ardından yaşanacak süreçle ilgili de bilg veren Keskin, "Şahıs yakalanıp geldiği zaman TCK'nın 220'nci maddesindeki suç örgütü kurmak ve yöneticisi olmak ile nitelikli dolandırıcılık ya da bilişim suretiyle dolandırıcılık suçlarından çok ciddi hapis cezası bekliyor;100, 150,200 sene" şeklinde konuştu.

5 bin liradan 2 buçuk milyona kadar kayıp yaşayan mağdurlarımız var."