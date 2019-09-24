Thomas Cook şirketinin batması Güney Kıbrıs turizmini vurdu

Alithia gazetesi “Thomas Cook – İflas Etmesi Kıbrıs İçin Büyük Yara” başlığıyla aktardığı haberinde, şirketin Güney Kıbrıs’a her yıl, başta İngiltere olmak üzere İskandinav ülkeleri, Almanya ve diğer ülkelerden yaklaşık 250 bin turist taşıdığını ve Güney Kıbrıs’ın bu şirket aracılığıyla yaklaşık 188 milyon Euro’luk gelir elde ettiğini yazdı.

Gazete, şirketin iflas etmesiyle bu yılın sonuna kadar gelecek olan yaklaşık 45 bin turistin seyahat programının iptal olduğunu ve otelcilerin, Temmuz-Ağustos-Eylül ayları için 50 milyon Euro’luk zarar ettiğini kaydetti.

Şu anda, Thomas Cook şirketi aracılığıyla Güney Kıbrıs’ta tatilde bulunan yaklaşık 15 bin turist bulunduğunu belirten gazete, bu turistlerin ülkelerine geri dönebilmeleri için İngiliz Yüksek Komiserliği’nin de müdahil olduğu yoğun bir çaba gösterildiğini yazdı.

Gazete, Rum Turizm Bakanlığı Müsteşarı Savvas Perdios’un dün konuyla ilgili açıklamalarda bulunduğunu ve Rum Otelciler Birliği PASİDİ, “Hermes Airports” şirketi, Rum Turistik İşletmeler Birliği STEK, Rum Seyahat Acenteleri Birliği

ACTA, Rum Dışişleri ve Bayındırlık-Ulaştırma Bakanlığı yetkilileri ve Rum polisinin katıldığı toplantı yapıldığını söylediğini kaydetti.

Habere göre Perdios, bu toplantıyı Güney Kıbrıs’ta bulunan turistlerin misafir edilmesinin garanti altına alınması ve ülkelerine geri dönüşlerinde her şeyin yolunda gitmesine yönelik tedbirler alınması için yaptıklarını ifade etti.

Perdios, turistlerin yaşadığı bu üzücü tecrübeden en az şekilde etkilenmeleri için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Gazete, en büyük zararı otelcilerin gördüğünü, çünkü şirketin izlediği kredi sistemi nedeniyle, Temmuz-Ağustos-Eylül dönemi ödemelerinin henüz yapılmadığını ve şirketin batması nedeniyle büyük bir ihtimalle bunun yapılamayacağını yazdı.

Thomas Cook şirketiyle yurtdışına seyahat eden ve sayısı henüz netleşmemiş olan Rumlar da bulunduğunu kaydeden gazete, İngiltere’de bulunan Rumlar için, seyahatlerini farklı bir havayolu şirketi aracılığıyla yeniden düzenlemeleri ve seyahat sigortaları aracılığıyla, ücret iadesi talep etmeleri gerektiğinin belirtildiğini yazdı.

Politis gazetesi, “Oteller Havaya… Thomas Cook Özgür Mağusa’da Büyük Bir Boşluk Bıraktı” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, şirketin batmasıyla birlikte “Mağusa bölgesi” içerisinde bulunan Protara ve Ayia Napa’daki otellerin büyük yara aldığını kaydetti.

Gazete, bölge otellerinin şirketle 1980’li yıllardan beri işbirliği içerisinde bulunduğunu ve şirketin ticari markasıyla hizmet verdiğini belirtirken, Larnaka’daki iki otel ile Baf’taki 5 otelin de şirketin batması nedeniyle zarar ettiğini yazdı.

DÜĞÜNLER DE İPTAL OLDU

Gazete devamla, şirket aracılığıyla plan yaparak, yurtdışından gelip Güney Kıbrıs’ta evlenecek olan çiftlerin de, şirketin batmasıyla mağdur olduğunu kaydetti.

İlerleyen dönemde, Güney Kıbrıs’ta evlenmek için rezervasyon ve organizasyon yaptıran yüzlerce çift bulunduğunu belirten gazete, özellikle Ayia Napa Belediyesi’nde kıyılacak nikahların iptal olmasıyla, belediyenin de kayba uğradığını yazdı.

KEVE-OEV ACİL TEDBİR İSTEDİ

Bu arada, Fileleftheros gazetesi de, Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) ile Rum Sanayi ve İşadamları Derneği’nin (OEV) şirketin batmasının Güney Kıbrıs turizmi açısından zincirleme sonuçlar doğuracağını ve acilen tedbir alınması gerektiğini belirttiğini yazdı.

Habere göre KEVE ile OEV, önceliğin 2020 yılı rezervasyonlarının doldurulması olması gerektiğini belirterek, yeni piyasalara açılmanın gerekliliğine vurgu yaptı.