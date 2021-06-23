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THP ve OPEK, Birlikte Mücadele Kararı Aldı

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Toplumsal Hareket Platformu (THP) ile merkezi Güney Kıbrıs’ta olan Sosyal Reform Derneği (OPEK), “Birleşik Federal Kıbrıs için birlikte mücadele etme kararı” aldıklarını açıkladı.
THP ve OPEK, Birlikte Mücadele Kararı Aldı

Toplumsal Hareket Platformu (THP) ile merkezi Güney Kıbrıs’ta olan Sosyal Reform Derneği (OPEK), “Birleşik Federal Kıbrıs için birlikte mücadele etme kararı” aldıklarını açıkladı.

THP’den iki örgütün imzasıyla yapılan açıklamaya göre iki örgüt, federal çözüm istencindeki halkın sesini hem Kıbrıs’ta hem Avrupa Birliği’nde hem de diğer ülkelere duyurmak için aktif olarak harekete geçmeye karar verdi.

THP Kurucusu Mehmet Derya, OPEK ile çok daha güçlü bir duruşla Kıbrıs'ta barışı engellemek isteyenlere müsamaha gösterilmeyeceğinin tüm dünyaya ilan edileceğini kaydetti.

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