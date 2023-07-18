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Threads'in aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşanıyor

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Twitter'ın rakip platformu Threads aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşıyor. Platformun aktif kullanıcı sayısı 1 hafta içerisinde 49 milyondan 23,6 milyona geriledi.
Threads'in aktif kullanıcı sayısında düşüş yaşanıyor

Meta'nın Twitter'a rakip olarak çıkarttığı Threads platformunda aktif kullanıcı sayısında bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

AKTİF KULLANICI SAYISI 23 MİLYONA GERİLEDİ

Çıkış yaptığı ilk 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads'in, Similarweb'e göre aktif kullanıcı sayısı 1 hafta içerisinde 49 milyondan 23,6 milyonda düştü.

Öte yandan haberde 10 Temmuz itibarıyla 100 milyon üyeye ulaşan Threads'in lansmanından kısa bir süre sonra büyük bir kullanıcı artışı yaşadığı şu anda bu ra

Meta'nın Twitter'a rakip olarak çıkarttığı Threads platformunda aktif kullanıcı sayısında bir düşüş yaşandığı kaydedildi.

AKTİF KULLANICI SAYISI 23 MİLYONA GERİLEDİ

Çıkış yaptığı ilk 5 günde 100 milyon kullanıcıya ulaşan Threads'in, Similarweb'e göre aktif kullanıcı sayısı 1 hafta içerisinde 49 milyondan 23,6 milyonda düştü.

Öte yandan haberde 10 Temmuz itibarıyla 100 milyon üyeye ulaşan Threads'in lansmanından kısa bir süre sonra büyük bir kullanıcı artışı yaşadığı şu anda bu rakamın 114 milyon civarında olduğu vurgulandı.

Platformun bu kadar kısa sürede başarılı olmasının nedeni olarak kullanıcıların yalnızca Instagram üzerinden platforma kayıt olabilmeleri gösterildi.

Ayrıca haberde Avrupa Birliği üye ülkelerinde kullanımı yasak olan Threads'in bu ülkelerde mevcut olsaydı kullanıcı sayısının daha fazla olacağı ifade edildi.

TWITTER'IN DA YENİ KULLANICILARI ELDE TUTMA ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Similarweb'e göre Twitter'ın yeni kullanıcıları elde tutma oranı, Mayıs 2022'de yüzde 19 iken, bu rakam Mayıs 2023'te yüzde 16'ya düştü

kamın 114 milyon civarında olduğu vurgulandı.

Platformun bu kadar kısa sürede başarılı olmasının nedeni olarak kullanıcıların yalnızca Instagram üzerinden platforma kayıt olabilmeleri gösterildi.

Ayrıca haberde Avrupa Birliği üye ülkelerinde kullanımı yasak olan Threads'in bu ülkelerde mevcut olsaydı kullanıcı sayısının daha fazla olacağı ifade edildi.

TWITTER'IN DA YENİ KULLANICILARI ELDE TUTMA ORANINDA DÜŞÜŞ YAŞANDI

Similarweb'e göre Twitter'ın yeni kullanıcıları elde tutma oranı, Mayıs 2022'de yüzde 19 iken, bu rakam Mayıs 2023'te yüzde 16'ya düştü

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