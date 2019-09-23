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Thunberg Gençlik İklim Zirvesinde konuştu: Bizi kimse durduramaz

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BM Gençlik İklim Zirvesinde konuşan iklim aktivisti Thunberg, iklim konusunda gençleri kimsenin durduramayacağını söyledi. Arjantili aktivist Rogriguez de “İklim krizi çağımızın siyasi krizidir” dedi.
Thunberg Gençlik İklim Zirvesinde konuştu: Bizi kimse durduramaz

Dünyanın farklı kentlerinde düzenlenen iklim grevlerininin ardından Cumartesi günü yüzlerce genç Birleşmiş Milletler (BM) Gençlik İklim Zirvesi'nde bir araya geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres gençlerin küresel ısınma ve iklim koruma için verdiği mücadeleyi takdirle karşıladığını  belirterek, bu konudaki değişimin önünü açtıklarını ifade etti. BM'nin ilk kez düzenlediği Gençlik İklim Zirvesi'ne aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 700 genç ile iklim korunmasında aktif olan şirketler davet edildi.

New York'taki zirvenin açılışında Arjantili iklim aktivisit Bruno Rodriguez hararetli bir konuşma yaptı. 19 yaşındaki Rodriguez, "İklim ve ekolojik kriz, çağımızın siyasi krizidir, çağımızın ekonomik krizidir, çağımızın kültürel krizidir” dedi. Siyasetçilerin gençleri oyaladığını belirten genç iklim aktivisti, "Liderliği bizim üstlenmemizin zamanı geldi” şeklinde konuştu.

"Bizi kimsenin durduramayacağını gösterdik”

İsveçli 16 yaşındaki aktivist Greta Thunberg de  yaptığı konuşmada Rodrigez'e destek verdi. Thunberg, "Dün dünyanın farklı yerlerinden milyonlarca kişi, özellikle de gençler, iklim konusunda gerçek önlemler talep etti” dedi ve ekledi: "Birlikte hareket ettiğimizi ve bizi, gençleri artık kimsenin durduramayacağını gösterdik.”

Thunberg, iklim korumaya dikkat çekmek için başlattığı okul grevi ile küresel ısınma ile mücadele konusunda dünya genelinde bir hareketin öncüsü oldu. Cuma günü dünyanın 160 ülkesinde 2 bin 900'den fazla kentte düzenlenen iklim grevlerine organizatörlerin verdiği bilgilere göre yaklaşık dört milyon kişi katıldı. En geniş katılımlı gösteriler Berlin, Londra, New York ve San Francisco'da gerçekleşti. Türkiye'de de aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük kentlerin bulunduğu 15 noktada gösteri düzenlendi. 

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Gençlik zirvesi ilk kez toplandı

BM, gençlere yönelik iklim zirvesi ile Thunberg tarafından başlatılan hareketin önemine vurgu yapıyor. Zirve, küresel ısınma için yürütülen projeler tanıtılmasını ve çözüm önerileri sunulmasını hedefliyor. Zirve kapsamında gençler tarafından geliştirilen iklim korumaya yönelik projeler de tanıtıldı.

Pazartesi günü toplanacak BM İklim Eylemi Zirvesi'nde ise devlet ve hükümet başkanları bir araya gelecek. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel zirveye katılacak liderler arasında yer alıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın ise iklim zirvesine katılmayacağı belirtildi.

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