  • BIST 105.520
  • Altın 379,423
  • Dolar 6,8125
  • Euro 7,5605
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY 1 Haziran’dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak

»
THY 1 Haziran’dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak
THY 1 Haziran’dan itibaren tarifeli seferlere başlayacak

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri nedeniyle getirilen seyahat kısıtlaması kapsamında ara verilen tarifeli seferlere 1 Haziran’da başlanacağını duyurdu.

Üstün, seyahat kısıtlamasının 1 Haziran’dan itibaren kaldırılması kararının ardından THY’nin sefere başlayacağı günü Twitter hesabından açıkladı.

Yahya Üstün, “Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibarıyla yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, THY’nin ilk uçuşunun pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapılacağı öğrenildi.

İstanbul’da bulunan Sabiha Gökçen ile İstanbul havalimanlarından Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon’a karşılıklı THY seferlerin aynı gün başlatılması, 3 Haziran’dan itibaren de diğer şehirlere uçuş yapılması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da tekstil fabrikasında patlama: İki işçi hayatını kaybetti29 Mayıs 2020 Cuma 17:57
  • İzmir'de cami hoparlörlerinden 'Çav Bella' çalınmasına ilişkin soruşturma: Eski CHP İl Başkan Yardımcısı Özdemir tahliye edildi29 Mayıs 2020 Cuma 17:56
  • Pazarcı kadın doğurduğu bebeği tezgahın altına attı29 Mayıs 2020 Cuma 17:16
  • Şevket Çoruh'tan Sabah yazarına 'IBAN'lı yanıt29 Mayıs 2020 Cuma 17:15
  • Taksim Dayanışması'ndan Gezi Direnişi'nin yıldönümü için çağrı29 Mayıs 2020 Cuma 16:39
  • Sovyetlerin Kurtuluş Savaşı'na yaptığı yardımların belgeleri yayımlandı29 Mayıs 2020 Cuma 16:33
  • Diyarbakır'daki tekstil fabrikasında 17 işçi koronavirüse yakalandı29 Mayıs 2020 Cuma 09:40
  • Türkiye'de 15 ilde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak29 Mayıs 2020 Cuma 08:47
  • Türkiye Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Sivrisineklerden koronavirüs geçer mi?28 Mayıs 2020 Perşembe 20:59
  • CHP Milletvekili Tanrıkulu'ndan rapor: 'Zorla kaybetmeler' 15 Temmuz'dan sonra yeniden başladı28 Mayıs 2020 Perşembe 20:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti