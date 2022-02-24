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THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi

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THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi
THY Avrupa Ligi, Rus takımlarının maçlarını erteledi

THY Avrupa Ligi'nin 27. haftasına denk gelen aşağıdaki maçlar askıya alındı:

Bayern Münih - CSKA Moskova

Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz - UNICS Kazan

Zenit St Petersburg - Barcelona

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle yarın olağanüstü toplantı yapacak. Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.

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