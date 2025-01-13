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THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

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Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak. İşte dev organizasyonun programı...
THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde çift maç haftası - Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'in mücadele ettiği ligde 21. hafta maçları yarın ve çarşamba, 22. hafta karşılaşmaları ise perşembe ve cuma günü oynanacak

İSTANBUL (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde beşinci çift maç haftasında 18 karşılaşma yapılacak.

Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki "1 numaralı" organizasyonu THY Avrupa Ligi'nde 21. hafta maçları yarın ve çarşamba, 22. hafta maçları ise perşembe ve cuma günü oynanacak.

Organizasyondaki Türk ekiplerinden Anadolu Efes, yarın deplasmanda Fransız ekibi Paris Basketbol ile karşı karşıya gelecek. Mücadele başkent Paris'teki Adidas Arena'da oynanacak.

Lacivert-beyazlılar, 22. hafta mücadelesinde 17 Ocak Cuma günü yine deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona ile karşılaşacak. İki takım, Palau Blaugrana Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe Beko, 21. hafta maçında 15 Ocak Çarşamba günü Sırbistan temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak. Karşılaşma Belgrad Arena'da yapılacak.

Sarı-lacivertliler, organizasyonun 22. hafta müsabakasında da 17 Ocak Cuma günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda Litvanya ekibi Zalgiris'i ağırlayacak.

Ligde oynanacak çift maç haftasının programı şöyle:

21. hafta:

14 Ocak Salı:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Partizan (Sırbistan)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Anadolu Efes

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Maccabi Playtika (İsrail)

15 Ocak Çarşamba:

21.00 Zalgiris (Litvanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Fenerbahçe Beko

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Monaco (Fransa)

22.30 Barcelona (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22. hafta:

16 Ocak Perşembe:

22.00 LDLC ASVEL (Fransa)-ALBA Berlin (Almanya)

22.30 Paris Basketbol (Fransa)-Maccabi Playtika (İsrail)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya)-Partizan (Sırbistan)

22.45 Real Madrid (İspanya)-Olympiakos (Yunanistan)

17 Ocak Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-Zalgiris (Litvanya)

22.00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Monaco (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya)-Virtus Segafredo Bologna (İtalya)

22.30 Baskonia (İspanya)-Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.45 Barcelona (İspanya)-Anadolu Efes

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