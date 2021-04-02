THY ekibinden 50'yi aşkın kişi Hong Kong'da karantinada

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Hong Kong seferini yapan kargo uçuşunda görevli ekibin bir üyesi Covid-19 pozitif çıkınca tüm ekip karantinaya alındı. Önceki iki uçuşta da korona testlerinde pozitif sonuçlar çıktığı öğrenildi.

AirportHaber'ta yer alan habere göre, THY'nin İstanbul'dan Çin'in özel yönetim bölgesi olan Hong Kong'a gerçekleştirilen kargo uçuşunda ekibe yapılan testte bir ekip üyesi pozitif çıktı. Bunun üzerine 18 kişilik ekibin tamamı karantinaya alındı. Yapılan son üç uçuşun tamamında pozitif sonuca rastlandığı ve karantinada olan THY ekip üye sayısı 50'yi aştı.

İstanbul'da test yapılarak ve negatif sonuç alınarak Hong Kong'a giden ekiplerin burada nasıl pozitif çıktıkları bilinmezken, karantinadakilerin konteyner odalarında konakladığı öğrenildi.

Öte yandan THY ekiplerinin yurda getirilmek istendiği ancak Hong Kong yetkililerinin Covid-19 konusundaki hassasiyeti nedeniyle bunun gerçekleşmediği belirtildi.