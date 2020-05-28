THY Genel Müdürü Ekşi: Uçaklarda yan koltuğun boş kalacağı yönünde henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak olan Türk Hava Yolları'nın (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, uçaklarda yan koltukların boş kalacağı yönünde bir zorlayıcı bir karar olmadığını açıkladı.

Ekşi, uçuş sektöründe alınan yeni tedbirler ve uygulamalar arasında en çok merak edilen soruları yanıtladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Ekşi, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen ve haziranda yeniden seferlere başlayacak uçaklarda, yan koltukların boş kalacağı yönünde bir karar alınmadığını belirtti.

Ekşi, "Merak ettiğiniz soru! Uçaklarda yan koltuk boş olacak mı? Cevap:Havacılık ve sağlık otoritelerinde; uçak havalandırma sistemleri, HEPA filitreleri ve yapılan bilimsel araştırmalarda uçak içi bulaş riskinin yüksek olmaması gibi sebepler ile henüz zorlayıcı bir karar alınmamıştır" ifadelerini kullandı.

​Ekşi ayrıca, 'Uçak içinde yan koltuk boş uygulamasına gerek var mı?' sorusunu ise şöyle cevaplandırdı:

"Örneğin Avrupa Sivil Havacılık Emniyet Ajansı EASA ve Avrupa Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, ECDC ortak yayınladığı klavuzda 'yolcu sayısı müsait ise tavsiye etmiş değil ise zorunlu tutmamıştır"