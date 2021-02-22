  • BIST 1.566
  • Altın 404,240
  • Dolar 6,9930
  • Euro 8,4682
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 0 °C
SON DAKİKA23 pozitif vaka, 1 kişi hayatını kaybetti

THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı

»
THY günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.
THY günlük 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini bırakmadı

Türk Hava Yolları (THY), 15-21 Şubat tarihlerinde günlük ortalama 596 uçuşla Avrupa zirvesindeki yerini korudu.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) 15-21 Şubat arasındaki uçuş trafiği raporunu göre, THY günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

Listenin ilk sırasındaki THY'yi, 366 günlük uçuşla Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 262 uçuşla Wideroe, 4. sırasında 249 uçuşla Pegasus Havayolları yer aldı.

 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbul'da kardan minare yapıp ezan okuttu21 Şubat 2021 Pazar 19:17
  • 5 Anketin ortalaması açıklandı21 Şubat 2021 Pazar 19:14
  • Erdoğan: ABD ile iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz21 Şubat 2021 Pazar 16:49
  • İlk koronavirüs vakasının ardından görüştüğü kişileri not alıyor; listede 8 bin kişi oldu21 Şubat 2021 Pazar 14:00
  • Buzla kaplanan Istranca Ormanları'ndaki ağaçlar güzel görüntüler oluşturdu21 Şubat 2021 Pazar 13:00
  • Türkiye'de Süt banyosu ve dönerle danstan sonra şimdi de meyve suyu videosu21 Şubat 2021 Pazar 12:00
  • Seçim barajı çalışmasının nedeni ortaya çıktı: 9 anketin ortalamasından MHP'ye büyük şok20 Şubat 2021 Cumartesi 22:43
  • İzmir açıklarında Türk kara sularına itilen 36 sığınmacı kurtarıldı20 Şubat 2021 Cumartesi 21:45
  • 'Bırakın bir yere gitmeyi, yemek yerken dahi nefes nefese kaldığım oldu'20 Şubat 2021 Cumartesi 21:15
  • Türkiye'de Farklı illerdeki 15 mağaranın 'gizemi' bu yıl çözülecek20 Şubat 2021 Cumartesi 20:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti