  • BIST 98.674
  • Altın 390,121
  • Dolar 7,1117
  • Euro 7,7031
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKATürkiye'de 65 yaş üstü ve 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı

THY Haziran'da 19 Ülkeye Uçuş Başlatacak

»
THY Haziran'da 19 Ülkeye Uçuş Başlatacak
THY Haziran'da 19 Ülkeye Uçuş Başlatacak

Koronavirüs salgını nedeniyle seferlerini durduran THY uçuş yasağı sonrasına yönelik taslak hazırladı. Üç aylık planlana göre Haziran'da tüm yurt içi uçuşlarına başlanacak, yurt dışına 19 ülkeye uçuş gerçekleştirilecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları (THY) haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan uçuş planlama taslağı yaptı.

Alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını nedeniyle daha önce iç hat uçuşlarını 20 Mayıs, dış hat uçuşlarını ise 28 Mayıs’a kadar durdurma kararı alan THY, haziran, temmuz ve ağustos aylarını kapsayan planlamaya göre uçuş yapılmasını öngörüyor.

İç hat uçuşlarını haziranda başlatmayı amaçlayan THY, dış hat uçuşlarını ise kademeli olarak düzenleyecek.

Üç aylık periyotta düzenlenen uçuş planlamasına göre, haziran ayında 19 ülkeye 22 noktada haftalık 75 frekans uçuş yapılacak.

Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv seferleri icra edilecek.

Haziranda yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında icra edilmesi öngörülüyor. THY, temmuz ve ağustosta ise uçuşlarını arttırmayı amaçlıyor. THY, temmuzda 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, ağustosta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek ölüm orucunu bitirdi05 Mayıs 2020 Salı 11:22
  • 14 yaşındaki kızını kendi sevgilisiyle birlikte olmaya zorlayan anne hakkında tutuklama kararı05 Mayıs 2020 Salı 09:50
  • Haluk Levent, YouTube üzerinden 'talk show' yapacak05 Mayıs 2020 Salı 09:47
  • İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, HDP'den istifa etti04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:57
  • Erdoğan salgın sonrası normalleşme planı ve atılacak adımları açıkladı04 Mayıs 2020 Pazartesi 20:37
  • Gazeteciler #HaberinOlmaz dedi, gündem oldu04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:53
  • Haluk Levent, ölüm orucundaki İbrahim Gökçek için Adalet Bakanlığı ile görüştü04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:42
  • Aksoy: Yunan Savunma Bakanı’nı taşıyan helikoptere taciz söz konusu değil04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:09
  • Villalardan çaldığı altınları bozdurup parasını dağıtan adam yakalandı04 Mayıs 2020 Pazartesi 17:02
  • Ezan bir saat erken okundu, ardından uyarı yapıldı: Lütfen orucunuzu açmayın04 Mayıs 2020 Pazartesi 16:32
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti