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SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı

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THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı
THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı

Corona virüsü nedeniylPazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY ikram servislerinde değişiklikler yaptı. Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

Pazartesi günü Ankara uçuşuyla yeniden seferlere başlayacak olan THY ikram servislerinde değişiklikler yaptı. Bu bağlamda uçakta dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olurken, ikramlar kutu ya da paket halinde dağıtılacak.

Çay ve kahve servisi kaldırılırken, seferlerde ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.  

Alınan tedbirler kapsamında uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca yerde ve tuvaletleri kontrol ederek temizlik ve hijyenini sağlayacak. 

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