THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına içki servisi kalktı

Corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından 1 Haziran itibariyle yeniden seferlere başlayacak Türk Hava Yolları (THY) uçaklarında ikramlar kutu içerisinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak.

Dağıtılacak malzemeler tek kullanımlık olacak.

Ekonomi sınıfında bulunan yolculara alkol servisi de yapılmayacak. Cam ve porselen bardakların kaldırıldığı uçaklarda menü kartları da dağıtılmayacak.

Uçaklarda hijyen uzmanı ekip de bulunacak. Bu ekip servisin hiçbir aşamasına dahil olmazken, tüm uçuş boyunca temizlik ve hijyenini sağlayacak.