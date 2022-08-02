THY kabin memuru yaş sınırını 39’a çıkardı

Türk Hava Yolları'ndan (THY) üst limit olarak 30 yaş sınırı konuyduğu kabin memuru alımında değişikliğe gidiyor.
THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, resmi LinkedIn hesabından yaptığı paylaşımla personel alımına yönelik bilgilere yer verdi.
Paylaşımın altına yorum yapan bir yurttaş "Umarım kabin memuru alımlarında yaş sınırı batan şirketler düşünüp değerlendirilir" ifadelerine yer verdi.
Başkan Bolat ise bu paylaşıma "Sınır 39 yaşına çıkarıyoruz" diyerek cevap verdi.
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