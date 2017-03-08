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THY kadın yolcularına sürpriz yaptı

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THY kadın yolcularına sürpriz yaptı
Türk Hava Yolları (THY) 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle belirlediği ve ekonomi sınıfında uçan 150 yolcusunu Business Class olarak adlandırılan lüks sınıfta uçurdu.
Havacılık dilinde upgrade olarak adlandırılan ekonomi sınıfından business sınıfa yapılan aktarma THY’nin üst düzey yöneticilerini onayı ile yapılıyor. Bu arada Atatürk Havalimanı’ndaki THY’nin Business Class yolcularının bilet işlemlerinin yapıldığı E- Kontuarının önüne de çiçeklerle süslü bir tak düzenlendi. Kadın yolcular bu takın içinden geçerek bilet işlemlerini yaptı.

THY, 8 Mart Dünya Kadınlar günü İçin iç hatlarda 15 ,dış hatlarda ise 135 yolcusunu check-in kontuarında ve uçak içinde süpriz yaparak business clasS uçurdu.

Ad ve soyadları liste de bulunan kadın yolculara business sınıfına uçurulacağı bilgisi verilerek süpriz yapıldı.Aynı uygulama iç hatlarda 15 yolcuya ve uçak içinde de yapıldığı öğrenildi.
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