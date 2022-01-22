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THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 31 Seferi İptal Etti

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THY, İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Sabiha Gökçen Havalimanından kalkışlı ve aynı limana varışlı yapılması planlanan 31 uçuşun iptal edildiğini duyurdu.
THY, Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle 31 Seferi İptal Etti

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Olumsuz hava koşullarında tüm ekiplerimiz ile seyahat güvenliğiniz için çalışıyoruz. 23 Ocak tarihli, Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 31 seferimiz tedbir amaçlı iptal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Uçuşların son durumuna ilişkin detaylı bilgi "https://bit.ly/TK-UcusDurumu" bağlantısından öğrenilebiliyor.

İstanbul Havalimanı varışlı ve kalkışlı uçuşlar için ise şu ana kadar herhangi bir iptalin söz konusu olmadığı öğrenildi.

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