THY: Rusya’ya aşı ve test zorunluluğu kaldırıldı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya uçuşlarında COVID-19 tedbirleri kapsamında uygulanan aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğunun kaldırıldığını duyurdu.

Corona virüsü önlemlerini kaldıran ülkelere bir yenisi daha eklendi. Rusya’da uygulanan COVID-19 tedbirleri kapsamında ülkeye girişlerde istenen aşı kartı veya PCR testi ibraz etme zorunluluğu sona erdi.

THY’nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda “Rusya’da uygulanan Kovid-19 tedbirleri sona ermiştir. Bu ülkeye girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler” denildi.