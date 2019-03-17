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'THY satılacak' iddialarına yalanlama

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THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı, THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin, 'Her seçim döneminde yaşadığımız bir durum bu. Özelikle sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor. Türkiye, THY'den memnun ve herhangi bir satış görüşmesi de olmadı' dedi.
'THY satılacak' iddialarına yalanlama

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı THY'nin satılacağı iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Aycı, "Yatırımcılar yanıltılmaya çalışılıyor. Seçim döneminde özellikle bu tür haberler çıkarılıyor. Her seçim döneminde yalan haberler. Ne böyle bir görüşme var. Türkiye THY'den memnun. THY Türkiye'nin gurur markası. Böyle bir satış düşüncesi yok. Son derece yalan bir haber" dedi.

İlker Aycı, şunları söyledi:

"Şu ana kadar varlık fonuna ait olan yüzde 49 hisseden söz ediliyor özellikle… Çünkü Türk Hava Yolları, zaten yüzde 51'i borsada halka açık olan bir şirket. Ve dolayısıyla şirketin yüzde 51'i her gün borsada alınıyor ve satılıyor. Bu anlamıyla yüzde 49'luk blok hisse üzerinden ciddi spekülasyonlar yapılıyor. Yatırımcılar yanıltılmaya çalışılıyor. Özellikle de çok dikkat ediyorum, her seçim dönemi geldiğinde THY'yi alıp satıyorlar. Sosyal medyada asparagas haberler yayınlanıyor. Seçim argümanları azaldıkça en önemli argüman haline gelenlerden bir tanesi de 'THY şuraya satıldı, THY buraya satıldı' oluyor. Bu, her seçimde yaşadığımız yalan haberler. Bugüne kadar ne bir görüşme, ne de böyle bir konu var."

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