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THY 'tam kapanma' sürecinde Türkiye'de iller arası bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek

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Türk Hava Yolları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı Türkiye'de 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek iller arası bilet değişikliği taleplerinin ücretsiz yapılacağını bildirdi.
THY 'tam kapanma' sürecinde Türkiye'de iller arası bilet değişiklik taleplerini ücretsiz gerçekleştirecek

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, tam kapanma sürecindeki Türkiye'de uçak bileti olan yolcuların seyahatlerine ilişkin uygulama detayları belli olduğunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çağrı merkezlerimiz, yetkili mercilerin yayınlayacağı genelgenin ardından yönlendirmede bulunabilecektir. İlgili tarihlerde yurt içi bilet değişiklik talepleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecektir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz. Saygılarımızla." ifadeleri kullanıldı.

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