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THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

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İstanbul’dan New York’a giden Türk Hava Yolları’na ait 01 sefer sayılı yolcu uçağı, ABD hava sahasına giriş yaptıktan sonra türbülansa kapıldı. Ani irtifa kaybeden uçakta en az 30 kişi yaralandı.
THY uçağı türbülansa girdi: 30 yaralı

Türk Hava Yolları (THY) 'nın İstanbul-New York seferini yapan yolcu uçağı New York havalimanına yaklaştığı sırada türbülansa girdi. Olay nedeniyle 28 yolcu ve 2 kabin personeli yaralandı.

THY'nin TK-01 sefer sayılı İstanbul — New York seferini yapan TC-JJG kuyruk tescilli uçağı 326 yolcusuyla New York havalimanına iniş yapmak üzere alçalmaya başladı.

Bu sırada türbülansa girerken uçakta büyük panik yaşandı. Olay nedeniyle uçakta türbülanstan kurtulan THY uçağı daha sonra havalimanına sorunsuz şekilde indi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Olayda 28 yolcu ve 2 kabin ekibi hafif şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan THY Basın Müşavirliği, "Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır. Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir" dedi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"TK 01 sefer sayılı İstanbul (IST) – New York (JFK) uçuşumuzu icra eden TC-JJG kuyruk kodlu uçağımız, New York meydana yaklaşma sırasında öngörülemeyen olumsuz hava koşullarına (türbülans) maruz kalmıştır. 326 yolcumuz ve 18 kişilik uçuş ekibimizin bulunduğu uçağımızda, türbülans nedeniyle 28 yolcumuz ve 2 kabin personelimiz hafif şekilde yaralanmıştır. Uçuşumuzda görevli, deneyimli ekibimizin idaresinde uçağımız JFK meydana inişini sorunsuz şekilde gerçekleştirmiş, durumdan etkilenen 28 yolcumuz ve 2 ekip aradaşımız kontrol amacıyla hastaneye sevk edilmiştir.

Uçuş ve yolcu güvenliğini her zaman ön planda tutan Türk Hava Yolları, yaşanan olay nedeniyle büyük üzüntü duymaktadır.

Yolcularımızın ve ekibimizin sağlık durumu yakından takip edilmektedir."

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