  • BIST 106.588
  • Altın 268,900
  • Dolar 5,7159
  • Euro 6,3130
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

THY uçağı Ukrayna’da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

»
THY uçağı Ukrayna’da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi
THY uçağı Ukrayna’da pistten çıktı; yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları (THY) uçağı Ukrayna’nın Odessa Havalimanı’na inişi sırasında pistten çıktı. Uçakta bulunan 134 yolcu ile uçuş ekibi tahliye edildi.    

Türk Havayolları’ndan yapılan açıklamada, uçağın pistten çıkmasıyla ilgili şöyle dendi: “TK 467 sefer sayılı İstanbul – Odessa seferini icra eden, TC-JGZ kuyruk tescilli uçağımız Odessa Uluslararası Havalimanı’na inişi sonrasında pist dışına çıkmıştır. Uçakta bulunan 134 yolcumuz ve uçuş ekibimiz hiçbir yaralanma olmadan uçaktan tahliye edilmiştir.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Apartmanı koku sarınca 10 gün önce ölen komşularının cansız bedenini buldular21 Kasım 2019 Perşembe 13:59
  • Elektriğinin kesileceğini öğrenince elektrik panosunu baltayla parçaladı21 Kasım 2019 Perşembe 13:55
  • Yunanistan: Türkiye mali destek almak için şantaj yapmayı bırakmalı21 Kasım 2019 Perşembe 13:50
  • Yaşar Büyükanıt vefat etti21 Kasım 2019 Perşembe 11:44
  • Grup Yorum üyeleri tahliye edildi20 Kasım 2019 Çarşamba 18:45
  • Erdoğan’ın eski basın danışmanı: Gazete manşetini gönderip ‘Uygun mu’ diye soruyorlardı20 Kasım 2019 Çarşamba 18:29
  • Borajet iflas etti20 Kasım 2019 Çarşamba 18:27
  • HDP raporu: 24 belediyeye kayyım atandı, 13 başkan tutuklu20 Kasım 2019 Çarşamba 18:26
  • Erken seçim çağrısı: İktidar meşruiyetini yitirmiştir20 Kasım 2019 Çarşamba 18:22
  • AB bütçesinde Türkiye kesintisi19 Kasım 2019 Salı 20:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti