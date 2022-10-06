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THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

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Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. İtfaiye, aşırı ısınan iniş takımlarına müdahale ederken yolcular tahliye edildi.
THY uçağının iniş sırasında lastiği patladı, yolcular tahliye edildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan yolcu uçağının Hatay Havalimanı’na inişinin ardından lastiği patladı. İtfaiye, aşırı ısınan iniş takımlarına müdahale ederken yolcular tahliye edildi.

105 yolcunun bulunduğu THY uçağında meydana gelen olayla ilgili olarak Basın Müşaviri Yahya Üstün açıklama yaptı. Açıklamada, "TK-2256 sefer sayılı İstanbul (IST) - Hatay (HTY) seferinde uçağımızın iniş sırasında lastiği patlamıştır. Bu patlamaya bağlı olarak uçağın iniş takımlarından birinde aşırı ısınma meydana gelmiş ve itfaiye ekipleri iniş sonrası duruma hızlı şekilde müdahale ederek soğutmayı sağlamışlardır. Misafirlerimiz ve ekiplerimiz güvenli şekilde uçaktan tahliye edilmiştir. Sağlık durumlarında bir sorun yoktur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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