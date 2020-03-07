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THY uçakları dezenfekte ediliyor

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THY uçakları dezenfekte ediliyor
THY uçakları dezenfekte ediliyor

ürk Hava Yolları (THY), yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını için alınan önlemler kapsamında uçaklarında, uluslararası otoriteler tarafından kabul görmüş ve etkisi kanıtlanmış dezenfeksiyon işlemleri uyguluyor.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ilk kez aralık ayında Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan, süreç içerisinde dünyanın birçok ülkesine yayılan corona virüs için tüm dünya seferber oldu. THY, uluslararası seyahat güvenliğini önemli ölçüde tehdit eden bu vakaya karşı, uçaklarını etkisi kanıtlamış işlemlerle dezenfekte ediyor. 

Yolcularının seyahat güvenliğini en ön planda tutan THY, en fazla sayıda vakanın görüldüğü İtalya, İran, Irak, Güney Kore, Çin ve Nahçivan'a olan uçuşlarını durdurdu. Durdurulan uçuşlar nedeniyle 28 Ocak'tan bugüne kadar 850'den fazla sefer iptal edildi. Durumun mart ayı sonuna kadar bu şekilde devam etmesi halinde iptal edilen sefer sayısının 1700'ü geçmesi bekleniyor.

Durdurulan uçuşların yanında, THY'nin yurt dışından gelen tüm uçakları, virüslere karşı etkisi kanıtlanmış yöntemlerle dezenfekte ediliyor. Uçakların dezenfeksiyon sürecinde uluslararası laboratuvarlarda test edilmiş, Dünya Sağlık Örgütü, uçak üretici firmaları ve uluslararası havacılık otoriteleri tarafından gerçekleştirilen testleri başarıyla geçmiş bir kimyasal madde kullanılıyor. Havaya, özel bir cihaz ile püskürtülen kimyasal 10 dakika boyunca uçak içerisinde dezenfeksiyonu gerçekleştirerek virüs ve bakterilere karşı koruma sağlıyor. İşlem toplam 25 dakika kadar sürüyor.

Uçaklara, bu uygulama yapılmadan yeni yolcu alınmıyor. Dezenfeksiyon uygulaması sırasında arındırma ekibi, kişisel koruyucu donanımını giyerek görevini yerine getiriyor. Uygulama hem sağlık hem de ulaştırma birimleri ile koordinasyon içerisinde tamamlanıyor. Şu ana kadar 500'e yakın uçak virüse karşı dezenfekte edildi.

Dezenfeksiyon sürecinin ikinci aşamasında ise genel temizlik prosedürü uygulanıyor. Bu aşamada; baş üstü dolapları, pencereler, koltuk başları, koltuk kenarları ve cepleri başta olmak üzere yolcuların temas ettiği her nokta derinlemesine temizleniyor. Her uçuştan sonra battaniye ve yastık gibi tekstil ürünleri değiştirilerek, yüksek sıcaklıkta yıkama işlemi uygulanıyor.

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