  • BIST 106.867
  • Altın 380,327
  • Dolar 6,8117
  • Euro 7,5660
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY ve Pegasus, iki aylık aranın ardından ilk iç hat seferlerini gerçekleştirdi

»
THY ve Pegasus, iki aylık aranın ardından ilk iç hat seferlerini gerçekleştirdi
THY ve Pegasus, iki aylık aranın ardından ilk iç hat seferlerini gerçekleştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşların bugün itibarıyla yeniden başlatılmasının ardında THY ve Pegasus ilk seferlerini gerçekleştirdi.

THY'nin ilk seferi, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere sabah saat 10.20'de kalktı.

THY'nin ilk seferine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Haber ajansları, uçuşta kabin ekiplerinin maske ve siperlik kullandıklarını, yolcu ekranlarında koronavirüs önlemleri ve sosyal mesafeyle ilgili bilgilendirici videoların yayınlandığını bildirdi.

THY, yolculara içinde maske ve antiseptik mendil bulunan hijyen kiti de dağıttı.

Pegasus Havayolları da sabah saatlerinde iki aylık aranın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuşu gerçekleştirdi.

Pegasus'un İzmir'e yaptığı seferde görevli personelin maske, eldiven ve koruyucu siperlik takarken, yolcuların kullandığı kutular da, temizlik personeli tarafından her kullanım sonrası dezenfekte edildi.

Ayrıca terminal binası içerisinde sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu afişler asıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Milli Piyango talihlisi kazanan bileti 2 kez kaybetmiş31 Mayıs 2020 Pazar 17:46
  • Yayını terk eden Muharrem İnce çağrıda bulundu31 Mayıs 2020 Pazar 17:44
  • 500 lirayla intihardan vazgeçti, 3 bin 150 liralık ceza yedi31 Mayıs 2020 Pazar 17:43
  • Erdoğan: Fetih açmaktır, gönülleri özellikle kazanmaktır ama bunu bilmezler31 Mayıs 2020 Pazar 16:55
  • Rahatına düşkün tavuk sandalyeden başka yerde yumurtlamıyor31 Mayıs 2020 Pazar 16:47
  • THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına içki servisi kalktı31 Mayıs 2020 Pazar 16:13
  • THY ikramları kıstı: Çay, kahve ve ekonomi sınıfına alkol servisi kalktı31 Mayıs 2020 Pazar 13:54
  • Sokağa çıkma yasağı varken Gezi Parkı'nı bariyerlerle kapattılar!31 Mayıs 2020 Pazar 12:40
  • Yazar, şair ve felsefeci Oruç Aruoba hayatını kaybetti31 Mayıs 2020 Pazar 12:28
  • THY'nin ilk uçuşu '1 Haziran'da İstanbul'dan Ankara'ya'30 Mayıs 2020 Cumartesi 23:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti