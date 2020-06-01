THY ve Pegasus, iki aylık aranın ardından ilk iç hat seferlerini gerçekleştirdi

Koronavirüs salgını nedeniyle durdurulan iç hat uçuşların bugün itibarıyla yeniden başlatılmasının ardında THY ve Pegasus ilk seferlerini gerçekleştirdi.

THY'nin ilk seferi, İstanbul Havalimanı'ndan Ankara Esenboğa Havalimanı'na gitmek üzere sabah saat 10.20'de kalktı.

THY'nin ilk seferine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da katıldı. Haber ajansları, uçuşta kabin ekiplerinin maske ve siperlik kullandıklarını, yolcu ekranlarında koronavirüs önlemleri ve sosyal mesafeyle ilgili bilgilendirici videoların yayınlandığını bildirdi.

THY, yolculara içinde maske ve antiseptik mendil bulunan hijyen kiti de dağıttı.

Pegasus Havayolları da sabah saatlerinde iki aylık aranın ardından Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ilk uçuşu gerçekleştirdi.

Pegasus'un İzmir'e yaptığı seferde görevli personelin maske, eldiven ve koruyucu siperlik takarken, yolcuların kullandığı kutular da, temizlik personeli tarafından her kullanım sonrası dezenfekte edildi.

Ayrıca terminal binası içerisinde sosyal mesafe konusunda uyarıların bulunduğu afişler asıldı.