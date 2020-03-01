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THY ve Pegasus İtalya seferlerini durdurdu

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 Türk Hava Yolları ve Pegasus, İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.Kaynak: İtalya seferleri durduruldu
THY ve Pegasus İtalya seferlerini durdurdu

Türk Hava Yolları (THY), İtalya'ya yapılacak tüm seferlerini 1 Mart'tan itibaren iptal ettiğini duyurdu.

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya'ya yapılacak tarifeli seferler, 1 Mart itibarıyla karşılıklı olarak durduruldu. 

Yolcular, uçuşları ile ilgili detaylı bilgiye "www.turkishairlines.com" sitesi üzerinden, çağrı merkezlerinden ya da yetkili satış ofislerinden ulaşabilecek.

Pegasus'dan da iptal kararı

 Pegasus Havayolları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle İtalya ve Irak'a düzenleyeceği seferlerini 16 Mart'a kadar karşılıklı olarak durdurduğunu bildirdi.

Pegasus'tan yapılan açıklamada, "Korona virüsü nedeniyle Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan talimat doğrultusunda, 1-16 Mart 2020 tarihleri arasında İtalya ve Irak’a yapılacak tüm uçuşlar karşılıklı olarak iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, bilet değişiklik veya iade işlemlerininin "www.flypgs.com", mobil uygulamalar ve "0850 250 67 02" numaralı çağrı merkezinden yapılabileceği belirtildi.

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