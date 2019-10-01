THY yer hizmetlerinde İBB şirketi Hamidiye'den su almayacak

Türk Hava Yolları’nın yer hizmetleri veren iştirak şirketi Turkish Ground Services (TGS), Hamidiye’den su alma anlaşmasını bitirdi. Suyu artık Hamidiye yerine Sırma’dan alacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraki Hamidiye A.Ş. ile Türk Hava Yolları’nın (THY) iştiraki Turkish Ground Services (TGS) arasındaki anlaşma sonlandırıldı.

Airporthaber’de yer alan habere göre; yer hizmetleri veren TGS’den yapılan duyuruda İBB’ye bağlı iştiraklerden biri olan Hamidiye marka su alımının durdurulduğu belirtildi.

30 Eylül itibariyle personel içme suyu alımı yapılan Hamidiye A.Ş ile sözleşmenin sona erdiği bugünden itibaren Sırma Grup İçecek ve Sanayi Tic. AŞ ile devam edileceği ifade edildi.

THY uçaklarında da bardak su olarak Hamidiye, şişe olarak da Sırma marka su kullanılıyor. Benzer kararın THY için verilip verilmeyeceği ise henüz netleşmedi.