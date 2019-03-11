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THY yolcuları tarih vererek uyardı ama kendisi bile inanmadı

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Türk Hava Yolları, daha önce defalarca taşınma tarihi değiştirilen yeni havalimanına ilişkin bugün bir uyarı açıklaması yaptı.
THY yolcuları tarih vererek uyardı ama kendisi bile inanmadı

Açıklamada Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceği belirtilirken, 6 Nisan saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanan uçuşların İstanbul Havalimanı'ndan yapılacağı belirtildi. Ancak THY hala yeni havalimanına uçak bileti satışı yapmıyor, uçak bileti almak isteyen yolcular iki ayrı uyarıyla birden karşılaşıyor.

Türk Hava Yolları (THY), Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na 6 Nisan tarihinde büyük taşınmanın gerçekleşeceğini duyurdu.

Taşınma için daha önce de farklı tarihler açıklayan THY'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Büyük taşınma başlıyor. Değerli yolcularımız yeni evimiz İstanbul Havalimanı'na taşınmamız nedeniyle 6 Nisan 2019 saat 02.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndaki tüm tarifeli uçuşlarımıza son veriyoruz. 6 Nisan 2019 saat 14.00 itibariyle Atatürk Havalimanı'ndan planlanmış tüm uçuşlarımızı İstanbul Havalimanı'ndan icra etmeye başlayacağız. Yeni evimizin heyecanını bizimle paylaştığınız ve göstermiş olduğunuz anlayış için teşekkür ederiz. İstanbul Havalimanı'nda görüşmek üzere" denildi.

Ancak THY bu açıklamasına rağmen resmi sitesinden İstanbul Havalimanı kalkışlı herhangi bir bilet satışı yapmıyor.

Bilet satışları hala Atatürk Havalimanı üzerinden yapılıyor.

Örneğin THY sitesinden 8 Nisan tarihli İstanbul Havalimanı-Ankara Esenboğa bileti almak istediğinizde karşınızda iki uyarı birden görüyorsunuz.

İlk uyarıda sitenin üst bölümüne eklenen sabit taşınma tarihi yer alırken, ikinci uyarıda ise bu güzergahta bir uçuş olmadığı belirtiliyor.

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