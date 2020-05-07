THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla uyulmaz

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçaklarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı. Bilet fiyatlarını belli bir dengede tutmaya çalışacaklarını belirten Aycı, "Orta koltuk boş bırakılsa da arada 1.5 metre olmuyor. Uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla uyulamaz" dedi.

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, 'THY’de yeni dönemde neler değişecek?' başlığıyla yayımlanan yazısında sözlerine "Dünkü haberlerde THY’nin iç hat seferlerini bu ay sonu başlatacağı, dış hatlarda da Haziran’da 19 ülkeye, 22 noktaya haftalık 75 uçak kaldıracağı vardı" diye başladı.

Alçı, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarına yer verdiği yazısına şöyle devam etti:

THY'nin normalleşme planlaması belli oldu

"Bu haberler üzerine birçok okurumdan mektup aldım. Herkes aynı şeyleri merak ediyor: Uçuşlar başlayınca eski sistem devam mı edecek? Uçaklardaki koltuk sayıları azaltılacak mı? Fiyatlar patlayacak mı?

THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı’yı aradım ve merak edilen her şeyi sordum.

'Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak'

Söylediklerini aşağıda anlatacağım ancak şöyle özetleyerek başlayayım: Maalesef hiçbir şey eskisi gibi olmayacak sevgili okurlar…

Havalimanları bana hep özgürlük duygusu vermiş, uçaklar dünyayı keşfetme isteğimi tetiklemiştir.

Uzun bir süre bu çağrışımlar geçmişin güzel birer hatıraları olarak kalacaklar. Kovid-19 salgını bambaşka bir algı ve işleyişi getiriyor.

İlker Aycı THY’nin, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Ulaştırma Bakanlığı ve Havacılık Dairesi başta olmak üzere birçok bakanlık ve kurum ile koordinasyon içinde bir çalışma yaptığını ve şayet salgın beklendiği gibi kontrol altına alınırsa iç hatlarda 28-29 Mayıs, dış hatların belli destinasyonlarında ise 1-5 Haziran arası uçuşların başlayabileceğini söyledi.

'Henüz kesin tarih yok'

Özellikle belirteyim: Henüz kesinleşmiş bir tarih yok. Devlet otoriteleri onay vermeden de olamaz. Onay için rakamlar ve süreç izlenecek.

Ancak bahsedilen tarihler için iç hatlar ve dış hatlarda 10-15 kadar noktaya bilet satışları başlamış.

Peki yeni dönemde neler değişecek?

Önlemler nasıl olacak?

Aycı’dan öğrendiğim, bu sürecin uluslararası boyutta bir işbirliği ve senkronizasyon ile yürütüldüğü.

'Havalimanı girişlerinde test ve uluslararası sağlık pasaportu'

Birkaç seçenek üzerinde duruluyormuş:

Havalimanlarına girişte Kovid-19 testi uygulaması gündeme gelebilir.

Hastalığı geçirmiş olanlara bir belge verilmesi ve bu virüsü taşımadığına dair bir sağlık karnesi oluşturulması da gündemde.

Bu karne uluslararası uçuşlarda pasaport gibi yanımızda taşımamız gereken bir belge olacak.

Yurtdışı uçuşların açılması karşılıklı ilerlemesi gereken bir süreç. Uçulacak ülkenin de size hava sahasını açması, bilgi ve riskleri paylaşması gerekiyor. Bunun için ortak çalışmalar sürüyormuş.

ABD uçuşları başlayacak mı?

İlk etapta açılacak yerleri şöyle sıraladı İlker Bey:

İskandinav ülkeleri, Avusturya, Almanya, Güney Kore, Japonya.

‘ABD’ye uçacak mısınız?’ diye sorunca da ‘Kaliforniya, Washington DC gibi noktalara uçabiliriz ancak New York en riskli yerlerden biri, New York uçuşunu açamayız, tabii esas kazançlı olan hat New York, orada da öyle bir problem var’ dedi.

Orta koltuk boş bırakılacak mı?

Gelelim iç hatlara…

Şayet planlandığı gibi gider, resmi otoritelerden izin de çıkarsa 28-29 Mayıs gibi ilk uçuşlar olur…

Ancak bu uçuşlar hangi koşullarda yapılacak? Mesela boş koltuk bırakılacak mı?

Aycı, orta koltuğun boş bırakılması uygulamasına sıcak bakmadıklarını söyledi.

Şunları ekledi: 'Orta koltuk boş da bırakılsa arada 1.5 metre olmuyor Nagehan Hanım, uçakta sosyal mesafe kuralına boş koltukla da uyulamaz. Üstelik orta koltuğun boş kalması demek uçağın ancak yüzde 66’sının satılabilmesi demek. Bunun maliyeti ile baş etmek mümkün değil. Zaten dünyada da buna sıcak bakan havayolu yok denecek kadar az. Böyle bir ek maliyeti yolculara yükleyemeyiz.'

'Uçuş boyu maske ve siperlik şart olacak'

Peki o halde nasıl önlemler düşünülüyor?

Tüm yolcular ve uçuş görevlileri için maske ve göz siperliği zorunlu olacak, görevliler için eldiven şartı da getirilecek.

'İkramlara elveda'

İç hatlarda ikramlar kaldırılıyor, zira maskeyi çıkarmak yasak, nasıl yenip içilsin?

Dış hatlarda da kısa mesafelerde ikram olmayacak.

Uzun mesafelerdeki ikramlarda ise yemekler hijyen kurallarına göre paketli bir şekilde hazırlanıp, virüs kontrollerinden geçirilerek dağıtılacak.

Kısacası yepyeni ve çok can sıkıcı bir düzene geçilmek zorunda sevgili okurlar…

Tabii havacılıkla ilgili detayları ve bu değişimlerin sonuçlarını konunun uzmanı sevgili Güntay Şimşek değerlendirip yorumlayacaktır ancak ben şu kadarını söyleyeyim: Uçak yolculuğu klostrofobik ve fevkalade zevksiz bir hale geliyor. Üstelik çok daha yüksek bir fiyata…

Fiyatlar ne olacak?

İlker Aycı’ya ek maliyetlerle nasıl baş edileceğini, bilet fiyatlarına bu krizin nasıl yansıyacağını, devletin zararı sübvanse edip edemeyeceğini de sordum.

Yapılan tüm projeksiyonlarda iyi ihtimalle 3 yıl içinde 2019 rakamlarına gelineceği öngörüsünün yapıldığını söyledi Aycı.

‘Devlet kredi verebilir, destekler ama sübvanse edemez’ diye konuştu.

Ve ekledi: ‘Nagehan Hanım bu süreçte havayolları için ek temizlik ve ekipman masrafları da çıkacak. Bir de tamamen kayıp olan 2-2,5 ayı düşünün.’

‘İkram masrafının azalması rahatlatmaz mı? O ne kadarlık bir kalem?’ diye sorunca ise ‘O küçük bir kalem, totali etkilemez’ cevabını aldım.

‘Ancak biz fiyatları belli bir dengede tutmaya çalışacağız. Bilet fiyatlarında elbette artış olacak fakat bu maliyetlerin tümünü yolculara yükleyemeyiz, o zaman yolcu bulunmaz zaten’ diye hatırlattı İlker Aycı."