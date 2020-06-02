  • BIST 107.856
  • Altın 376,548
  • Dolar 6,7142
  • Euro 7,5109
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor

»
Türk Hava Yolları (THY), 18 Haziran'dan itibaren Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştireceğini bildirdi.
THY yurt dışı uçuşlarına başlıyor

THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak.

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.

UÇUŞLAR HAKKINDA ŞU BİLGİ VERİLDİ: 

THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılıyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • YouTube'da çocuk istismarı!02 Haziran 2020 Salı 09:33
  • TC Dışişleri Bakanlığı’ndan cami saldırısına kınama!02 Haziran 2020 Salı 08:36
  • Fuat Oktay, Güney Kıbrıs’ta camiye yönelik saldırıyı lanetledi02 Haziran 2020 Salı 08:28
  • Türkiye’de normalleşme başlıyor01 Haziran 2020 Pazartesi 16:03
  • THY ve Pegasus, iki aylık aranın ardından ilk iç hat seferlerini gerçekleştirdi01 Haziran 2020 Pazartesi 14:58
  • Geçmiş bayram kutlamasına gitti, 14 ev karantinaya alındı01 Haziran 2020 Pazartesi 11:35
  • Diyarbakır Emniyeti'nde ‘işkence’ fotoğrafları01 Haziran 2020 Pazartesi 11:02
  • Galatasaray, futbolcular dahil kulüpteki tüm çalışanların maaşında kesintiye gitti01 Haziran 2020 Pazartesi 10:46
  • Kürtçe müzik dinleyen genç öldürüldü01 Haziran 2020 Pazartesi 09:15
  • Sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini vurdu: Çocuğun durumu ağır01 Haziran 2020 Pazartesi 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti