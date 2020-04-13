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THY'de bir koronavirüs ölümü daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti

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THY'de bir koronavirüs ölümü daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti
THY'de bir koronavirüs ölümü daha: Kaptan pilot Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti

THY’nin kaptan pilotlarından Mehmet Ali Kılıç korona virüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Koronavirüs nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavi altında olan Türk Hava Yolları Kaptan Pilotu Mehmet Ali Kılıç hayatını kaybetti. Dün Mustafa Türkon’un vefatının ardından gece saatlerinde de Kaptan Pilot Mehmet Ali Kılıç’ın yaşama veda ettiği haberi havacılık camiasını üzdü.

Serdar kaptan için donör aranıyor

Cerrahpaşa Hastanesinde Covid-19 teşhisi konan Türk Hava Yolları’nda görevli Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu için donör aranıyor. Serdar Gündoğdu için Covid-19 teşhisi konmuş, tedavi olup kronik bir hastalığı olmayan, 18 yaş üstü donör desteğine aranıyor. Uzun yıllar Türk Hava Yolları’nda Kaptan pilot olarak çalıştıktan sonra emekli olan Kaptan Pilot Feyzi Altunbulak’a da Covid-19 teşhisi konulduğu ve tedavisinin yapıldığı öğrenildi.

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