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THY'de Rakı, Cin ve Vodka satışı tamamen kaldırıldı

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Türk Hava Yolları kısa ve uzun mesafeli uçuşlarında içki ikramında kısıtlamaya gitti. Kısa uçuşlarda Rakı, Cin ve Vodka tamamen kaldırıldı.
THY'de Rakı, Cin ve Vodka satışı tamamen kaldırıldı

Türk Hava Yolları'nda (THY) 2019 yılı içerisinde yaşanan B737 Max krizi sonrası sıkıntılar yaşanması üzerine şirket bir süre önce tasarruf tedbirlerini uygulama koydu. Ekim ayında alınan karar ile birlikte birçok kalemde tasarruf tedbirlerini uygulamaya başlayan THY'nin, son tasarruf tedbiri ise alkol konusunda oldu.

Airporthaber’in haberine göre özellikle ikramları ile yolcusunun beğenisi kazanan ve bu alanda birçok ödül alan THY, dış hatlar ekonomi sınıflarında alkol ikramı ile ilgili radikal kararlar aldı.

Dış hat ekonomi sınıfında Rakı, Vodka ve Cin ikramını kaldıran bayrak taşıyıcı, 6 saati aşan ER (ekonomi) olarak bilinen uçuşlarda ise tek tip Ballantines marka viski ikram edeceğini duyurdu konu ile ilgili olarak kabin memurları ve Turkish Do&Co şefleri bilgilendirildi.

Uygulamanın 6 Aralık tarihinden itibaren belirtilen tüm uçuşlarda başlatılacağı kaydedildi.

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