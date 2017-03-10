THY'den 2. pilot ilanı

THY, tecrübeli 2. pilot adayları için "B737 NG" uçak tipinde en az bin 500 saat uçuş tecrübesine sahip olma kriterinin revize edildiğini bildirdi.

Türk Hava Yollarının (THY) resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, ilan kapsamında filoda yer alan "B737 NG" uçak tipinde en az 750 saat uçuş tecrübesine sahip olan 2. pilot adaylarının değerlendirileceği belirtildi.

Duyuruda, pilot adaylarında aranılan özellikler ile istenen bazı şartlar aktarılarak, "Şartları taşıyan adayların, ilana resmi web sayfası üzerinden başvurmaları gerekmektedir. Resmi web sayfası dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. İlan kriterlerini sağlayan adaylar sürece devam edebilecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. İlan kapsamında istihdam edilecek aday sayısı 20'dir. İlanımız 17 Mart'a kadar yayında kalacaktır." denildi.