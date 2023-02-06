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THY’den Adana, Elazığ ve Diyarbakır’a uçuş açıklaması

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Türk Hava Yolları (THY), deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu.
THY’den Adana, Elazığ ve Diyarbakır’a uçuş açıklaması

THY, Adana, Elazığ ve Diyarbakır uçuşlarının kesintisiz devam ettiğini duyurdu

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hatay Havalimanı'nın tüm uçuşlara kapalı olduğunu, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarının ise sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için kullanılabildiğini aktardı.

Deprem bölgesine ulaşmak isteyen vatandaşlar için THY'nin Adana, Elazığ ve Diyarbakır seferlerinin ise kesintisiz devam ettiğini bildiren Üstün, şu bilgileri paylaştı:

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası devletimizin tüm birimleriyle, milletimiz için çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın bölgeye ulaşımını sağlamak üzere Adana, Elazığ ve Diyarbakır havalimanlarında operasyonlarımızı kesintisiz sürdürüyoruz. Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya ve Adıyaman havalimanlarını sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere kolay ulaşımı için değerlendiriyoruz. Hatay Havalimanı ise tüm uçuşlara kapatılmıştır."

(DHA)

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