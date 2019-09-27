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THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı

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Türk Hava Yolları, sosyal medyada paylaşılan "100'üncü yıl dönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz" paylaşımlarına karşı uyarıda bulundu.
THY'den 'bedava bilet' linklerine tıklamayın çağrısı

Açıklamada, "oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlar" olduğu duyuruldu.

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THY Basın Müşavir Yahya Üstün, "Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur" açıklaması yaptı.

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