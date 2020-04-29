THY'den koronavirüs zammı

Koronavirüs salgını yüzünden Türkiye'ye dönmek isteyen yurttaşlar, THY'nin zammıyla karşılaştı. Mart ayında 150 Euro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Euro’ya, 150 pound olan İngiltere’den uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi

THY bilet ücretlerine “koronavirüs zammı'' yaptı.

Sözcü'de yer alan haberegöre ; Mart ayında 150 Euro olan İspanya bileti Nisan ayında 320 Euro'ya, 150 pound olan İngiltere'den uçuş fiyatı ise 222 pounda yükseldi.

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, “Salgın dolayısıyla Türkiye'ye dönmek isteyen vatandaşlarımız THY uçaklarıyla yurda getirilmektedir. Türkiye'ye dönmek isteyenler uçak fiyatlarının pahalılığından ve fiyatların giderek arttığından şikayet ediyor. Bilet fiyatlarının artmasına karşın bazı uçuşlarda yemek de verilmiyor'' dedi.

Sümer, THY zammını önerge ile TBMM gündemine getirdi.