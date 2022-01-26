THY’den uçuş uyarısı: Seferleri önceden kontrol edin

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, İstanbul Havalimanı’nda 13.00’e kadar geliş ve gidiş olmak üzere toplam 131 sefer planlandığını açıkladı.
THY Genel Müdürü Ekşi, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İstanbul Havalimanı’ndaki seferlerin kademeli olarak normale dönmeye başladığını söyledi.
Ekşi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“Saat 07.00-13.00 arasında (geliş ve gidiş) 131 sefer planlandı. Lütfen havalimanlarına gelmeden seferinizin durumunu web sitemizden kontrol ediniz.”
THY yolcuları, uçuşlarla ilgili bilgilere https://www.turkishairlines.com/tr-tr/istanbulda-yasanan-hava-muhalefeti/ adresinden ulaşabiliyor.
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