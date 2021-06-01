THY'den yeni dönem açıklaması

THY'nin Brezilya ve Güney Afrika uçuşları yeniden başlıyor. Yurtdışından gelenlerden, en az 14 gün önce aşı olunduğuna ilişkin belge ya da PCR testi istenecek.

Türkiye'ye yapılacak yurt dışı uçuş seferlerinde yolculardan seyahat tarihlerinden 14 gün önce aşı olunduğuna dair belge veya varıştan önceki 72 saat içinde yapılmış PCR testinin negatif sonucu ibraz etme zorunluluğu getirildi.

Konuya ilişkin THY'den yapılan açıklama şöyle:

"Covid 19 küresel salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti resmi otoritelerince Türkiye’ye girişlere ilişkin aşağıdaki kararlar alınmıştır.

1) Afganistan, Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal, Pakistan, Sri Lanka’dan gelen kişiler ile son 14 günde bu ülkelerde bulunduğu anlaşılan kişilerden Türkiye’ye varış saatinden en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecek ve bu kişiler valiliklerce belirlenecek yerlerde 14 gün süreyle karantinaya alınacaktır. Brezilya ve Güney Afrika’ya olan uçuş yasakları bu çerçevede sona ermiştir.

2) Birleşik Krallık, İran, Mısır ve Singapur’dan gelen kişilerden girişten en fazla 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu ibrazı talep edilecektir.

3)İlk iki maddede yer almayan ülkelerden Türkiye’ye girişlerde, girişten en az 14 gün önce aşı yaptırıldığına ve/veya Covid-19 hastalığının son 6 ay içinde geçirildiğine dair ilgili ülke resmi otoritelerince düzenlenen belgeyi ibraz edenlerden ayrıca negatif sonuçlu PCR testi raporu ibrazı talep edilmeyecek ve bu kişiler için karantina tedbiri uygulanmayacaktır. Bu ülkelerden Türkiye’ye girişlerde aşı sertifikasının veya hastalığın geçirildiğine dair belgelerin ibraz edilememesi durumunda girişten azami 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR test raporu veya girişten azami 48 saat öncesinde yapılmış negatif hızlı antijen test sonucunun ibrazı yeterli görülecektir.

4)Birinci maddede belirtilen ülkelerden gelenler hariç olmak üzere Türkiye’ye girişlerde yolcular varış noktalarında örnekleme (sampling) temelinde PCR testine tabi tutulabilecektir. Bu kapsamda gelen yolcuların test örnekleri alındıktan sonra nihai varış yerlerine gitmelerine izin verilecek, test sonuçlarının pozitif çıkması durumunda Sağlık Bakanlığı COVID­19 rehberi doğrultusunda tedavileri yapılacaktır.

Bu bilgilerin yanısıra;

*Yurt dışı seferlerimizle seyahat ederek Türkiye saati ile 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye’ye giriş yapacak yolcularımızın (aktarma yapacak yolcular ve 6 yaşın altındaki yolcular hariç) uçuşları öncesi son 72 saat içerisinde bu sayfa üzerinden erişebilecekleri Türkiye’ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir. Doldurulan forma ait kağıt çıktı veya doldurulmuş formun mobil görüntüsü uçuş öncesinde istasyonlarda kontrol edilecektir. *Havalimanları ve uçuşlarda tüm yolcularımızın maske takması gerekmektedir. *Yolcularımız Türkiye varışlı uçuşlarında “yolcu bilgi formu” dolduracaktır.

*Havalimanlarımızda ateş ölçümü; Kanada, Singapur, Guanzo seferleri ve kısa bağlantı süresi nedeniyle hot connection noktalarını (90 dakika ve altı bağlantısı bulunan transfer yolcuların kullandıkları noktalar) kullanan yolcular için devam edecek olup, diğer destinasyonlar için kaldırılmıştır.

*Türkiye içinde yapılacak uçuşlarda HES kodu alınması zorunludur. Yabancı yolcularımız için HEK Kodu zorunluluğu yoktur.