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THY'den yolculara “Türkiye'ye Giriş Formu” uyarısı

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Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde Türkiye'ye giriş formu doldurmaları gerektiğini duyurdu.
THY'den yolculara “Türkiye'ye Giriş Formu” uyarısı

Türk Hava Yolları (THY), Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde Türkiye'ye giriş formu doldurmaları gerektiğini duyurdu.

THY, Türkiye'ye gelecek yolcuların yarından itibaren uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde, 'http://register.health.gov.tr' adresindeki Türkiye'ye giriş formunu doldurmaları gerektiğini bildirdi.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: 

"Yolcularımızın dikkatine: Resmi makamların aldığı karar uyarınca, 15 Mart 2021 tarihinden itibaren Türkiye varışlı uçuşu bulunan yolcularımızın uçuşlarından önceki son 72 saat içerisinde 'http://register.health.gov.tr' adresindeki Türkiye'ye Giriş Formu'nu doldurmaları gerekmektedir."

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