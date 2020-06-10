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THY,KKTC uçuşları için izin bekliyor

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THY'nin 10 Haziran'da başlatmayı planladığı Yunanistan, Bulgaristan, Katar, Bahreyn ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarını, havacılık makamlarından gerekli izni henüz alamadığı için gerçekleştiremediği bildirildi.
THY,KKTC uçuşları için izin bekliyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği ancak 10 Haziran'da yeniden başlatmayı planladığı Yunanistan, Bulgaristan, Katar, Bahreyn ve Kuzey Kıbrıs uçuşlarıyla ilgili yetkili makamlardan henüz izin alamadığı bildirildi.

İsminin açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan bir THY yetkilisi, sivil havacılık makamlarından henüz izin alamadıkları için bugün söz konusu uçuşları gerçekleştiremeyeceklerini söyledi.

Yetkili, "Uluslararası uçuşları bugün başlatamıyoruz. Sivil havacılık makamlarından izin almayı bekliyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu geçen hafta yaptığı açıklamada, 10 Haziran'dan itibaren kademeli olarak dış hat uçuşlarının başlayacağını duyurmuştu.

"Dış hat uçuşlarının karşılıklı açılması için Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, Litvanya, Sırbistan, Kazakistan, Arnavutluk, Belarus, Birleşik Arap Emirlikleri, Moldova, Özbekistan, Ukrayna, Fas, Ürdün, Sudan ve İtalya ile mutabakat sağladık" diyen Karaismailoğlu, kademeli olarak başlatılacak dış hat uçuşlarını şöyle sıralamıştı:

"10 Haziran'da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bahreyn, Bulgaristan, Katar, Yunanistan; 15 Haziran'da Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Çekya, Hırvatistan, Hong Kong, İsviçre, Japonya, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Litvanya, Macaristan, Polonya, Romanya, Sırbistan, Singapur, Slovenya, Tacikistan; 20 Haziran'da Hollanda, Kazakistan; 22 Haziran tarihi itibariyle Arnavutluk, Bosna Hersek, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Güney Kore, İrlanda, Karadağ, Kırgızistan, Letonya, Lüksemburg, Norveç, Slovakya; 25 Haziran'da Belçika."

Koronavirüs salgını öncesi 126 ülkeye uçuş gerçekleştiren THY, geçen hafta yurt içinde bazı noktalara seferleri yeniden başlatmıştı.

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