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THY'nin büyük taşınma işlemi başladı

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Türk Hava Yolları'nın (THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci gece 03.00'te başladı.
THY'nin büyük taşınma işlemi başladı

Türk Hava Yolları'nın ( THY) Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na taşınma süreci gece 03.00'te başladı. Toplam 45 saat sürecek taşınma 6 Nisan Cumartesi gecesi saat 23:59'da tamamlanacak.

686 TIR'la taşınma gerçekleşiyor. 700 THY aracı da taşınmaya eşlik ediyor. Taşınmada Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yaklaşık 47 bin 300 ton ağırlığında 10 bir parça malzeme taşınacak. Taşınacak malzemeler arasında 44 ton ağırlığındaki uçak çekme aparatları ve çok hassas aletler de bulunuyor. 5 bin TIR hacminde malzemeye eş değer bu yükü taşıyacak TIR'ların 45 saatte kat edeceği toplam mesafe 400 bin kilometre.

Atatürk Havalimanı ile Mahmutbey Batı Kavşağı istikameti bugün saat 22.00 ila 6 Nisan saat 23.59'da 26 saat trafiğe kapatılacak.

Mahmutbey Batı Kavşağı ile İstanbul Havalimanı istikameti bugün saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası 12 saat trafiğe kapalı olacak.

İstanbul Havalimanı ile Atatürk Havalimanı arasındaki Kuzey Marmara Otoyolu ile Basın Ekspress yolu, Mahmutbey batı kavşağı ile Yeşilköy havuzlu Kavşağı istikametinde 6 Nisan saat gece 01.00 ila 6 Nisan saat sabah 10.00'a kadar 9 saat trafiğe kapatılacak.

Yavuz Sultan Selim ve Kuzey Marmara Otoyolu'nun Reşadiye Kavşağı ile Yassıören Kavşağı istikametinde bugün saat 22.00 ile 6 Nisan saat 10.00 arası gidiş ve geliş yönünde 12 saat trafiğe kapatılacak."

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