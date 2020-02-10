THY’nin İzmir-İstanbul uçağında “Peygamber efendimiz de bu duayla seferlerine çıkardı” anonsu!

THY'nin İzmir-İstanbul uçağında "Peygamber efendimiz de bu duayla seferlerine çıkardı, zaferleri bu duayla ve iman gücüyle kazandı" anonsu yapıldı

8 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 03.00 sularında meydana gelen olaya göre, Türk Hava Yolları (THY) uçağında dua okunması nedeniyle yolcular panik yaşadı.

A3 Haber’de yer alan habere göre, çeşitli ülkelerinden İstanbul Havalimanı’na gelen yolcuları İzmir’e taşıyan TK2354 sefer sayılı aktarma uçağında bir anda “Peygamber efendimiz de bu duayla seferlerine çıkardı, zaferleri bu duayla ve iman gücüyle kazandı” diye anons duyuldu.

“Kaçırılıyormuşuz gibi hissettik”

O anda uçakta bulunan yolculardan olan bir mühendis uçakta anonsa tepkiler olduğunu ve kaçırılıyormuş gibi hissettiklerini söyledi. Yolcu, “Ne olduğunu anlayamadık. Birden dinsel içerikli bir şeylerin okunduğunu, peygamber sözünün edildiğini duyunca, anlam da veremedik. Bu konunun kamuoyunca duyulmasını istedim, o nedenle paylaşıyorum. Uçaktaki yolcular da zaten bu yaşananların tanığıdır” dedi.

Uçaktaki kabin memurlarının ise “bir yanlışlık olduğunu ve her şeyin kontrol altında bulunduğunu” söylediğini aktardı.

Yolcu yaşananları şöyle anlattı:

“Ben bir iş seyahatine çıkmıştım. Bulunduğum ülkeden hareket edip İstanbul Havalimanı’na indik. Farklı ülkelerden gelip İzmir’e gitmek isteyen yolcuları taşıyan TK 2354 sefer sayılı THY uçağında yerim ayrılmıştı. Uçaktakiler genelde iş amaçlı seyahat eden yolculardı. 02.00’de kalkması gereken uçağımız rötar yaptı. 03.00 sularında uçağa binebildik. Pilot kendisini tanıttı, kısa bir hoş geldiniz konuşması yapıldı. Sonra alışık olmadığımız bir biçimde ‘Allahü ekber’ gibi bir anons işitildi. Bir konuşma başladı. ‘Peygamber efendimiz de bu duayla seferlerine çıkardı, zaferleri bu duayla ve iman gücüyle kazandı’ gibi sözler edildi. Türkçe başlayıp Arapça devam eden dinsel içerikli bir şeyler okundu. Sonra tavanlardaki monitörler açıldı, üç sütuna ayrılmıştı, Türkçe, Arapça ve İngilizce yazılar vardı. Yapılan konuşmaların ekrana yansımasıydı. Bu arada uçakta bir tepki oluştu. Yolcular itiraz ettiler. Biz bir anda kendimizi, kaçırılıyormuşuz gibi hissettik. Kısa süreli bir panik havası oluştu. Sonra hostesler, bir yanlışlık olduğunu ve her şeyin kontrol altında bulunduğunu söylediler.”

THY’den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.