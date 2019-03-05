THY'nin kârı 5 kattan fazla arttı

2018'de 4 milyar TL net kâr açıklayan Türk Hava Yolları, gelirlerini de yüzde 58 artırdı.

Türk Hava Yolları'nın 2018 net kârı bir önceki yıla göre beş kattan fazla artarak 4 milyar lira oldu.

Şirketin KAP'a gönderdiği 2018 mali tablolarına göre, THY'nin 2018'de satış gelirleri de yüzde 58 büyümeyle 62.9 milyar TL'ye ulaştı.