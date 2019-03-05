THY'nin kârı 5 kattan fazla arttı

Türk Hava Yolları'nın 2018 net kârı bir önceki yıla göre beş kattan fazla artarak 4 milyar lira oldu.
Şirketin KAP'a gönderdiği 2018 mali tablolarına göre, THY'nin 2018'de satış gelirleri de yüzde 58 büyümeyle 62.9 milyar TL'ye ulaştı.
Türk Hava Yolları'nın 2018 net kârı bir önceki yıla göre beş kattan fazla artarak 4 milyar lira oldu.
Şirketin KAP'a gönderdiği 2018 mali tablolarına göre, THY'nin 2018'de satış gelirleri de yüzde 58 büyümeyle 62.9 milyar TL'ye ulaştı.
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