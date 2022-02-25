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THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

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Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu.
THY'nin Rostov, Minsk ve Kişinev seferleri iptal edildi

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri harekatı nedeniyle Türk Hava Yolları'nın tüm Ukrayna seferleri iptal olmuştu. Yaşanan durum nedeniyle THY'nin yakın coğrafyadaki Belarus'un Minsk, Moldova'nın Kişinev ve Rusya'nın Rostov şehirlerine düzenlediği seferler de iptal edildi.

THY'nin resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Değerli yolcularımız, Minsk (Belarus) uçuşlarımız 26 Şubat 2022 (dahil), Kişinev (Moldova) uçuşlarımız 4 Mart 2022 (dahil), Rostov (Rusya) uçuşlarımız 2 Mart 2022 (dahil) tarihine kadar iptal edilmiştir. Uçuşu iptal olan yolcularımız uçuş aksaklıkları sayfasında yer alan haklardan yararlanabilirler" denildi.

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