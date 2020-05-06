THY'nin yaz ayları için uçuş planlaması taslağı: İç hatlar Haziran'da, dış hatlarsa kademeli olarak başlayacak

Koronavirüs salgını nedeniyle iç ve dış hat seferlerini durduran Türk Hava Yolları'nın (THY), Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayan uçuş planlamasının taslağı oluşturuldu.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre iç hat uçuşlarını Haziran ayında başlatmayı amaçlayan THY, dış hatlardaysa Haziran'da ilk olarak 19 ülkede 22 noktaya uçuş yapmaya başlayacak.

Kademeli olarak başlayacak olan dış hat uçuşlarında ilk etapta haftalık 75 sefer yapılacak.

AA'nin haberine göre uçuşların başlayacağı ilk noktalar şöyle: Kanada'da Toronto, Kazakistan'da Almatı, Afganistan'da Kabil, Japonya'da Tokyo, Çin'de Şanghay, Güney Kore'de Seul, Singapur, Danimarka'da Kopenhag, İsveç'te Stockholm, Norveç'te Oslo, Almanya’da Frankfurt, Berlin, Düsseldorf ve Münih, Avusturya'da Viyana, Hollanda'da Amsterdam, Belçika'da Brüksel, Beyaz Rusya'da Minsk, Gürcistan'da Tiflis, Lübnan'da Beyrut, Kuveyt ve İsrail'de Tel-Aviv.

Taslak plana göre Haziran'da yurt içinde tüm meydanlara uçulmaya devam edilmesi, ilk etapta normal durumda planlı seferlerin yüzde 60 oranında yapılması öngörülüyor.

THY, Temmuz ve Ağustos'ta ise uçuşlarını artırmayı amaçlıyor.

Taslağa göre Temmuz'da 74 ülke ve 103 noktada haftalık 572 frekans, Ağustos'ta ise 98 ülke 160 noktada 937 frekans uçuş planlıyor.