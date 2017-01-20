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THY'nin yeni reklam yüzü Morgan Freeman

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THY'nin yeni reklam yüzü Morgan Freeman
Reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat’taki Super Bowl finalinde yayınlanacak

Türk Hava Yolları, marka yüzü olarak ünlü oyuncu Morgan Freeman ile anlaştı. Aynı zamanda pilot olan ünlü oyuncu ile çekilen reklam filmi, 800 milyon kişi tarafından takip edilen 5 Şubat’taki Super Bowl finalinde yayınlanacak.

THY, Amerikan televizyon tarihinin en çok izlenen programı olan NFL (Amerikan Ulusal Futbol Ligi) Finali Super Bowl’da bu yıl sürprize hazırlanıyor. Çekimleri bugün Los Angeles’ta yapılacak reklam filminde THY Morgan Freeman’ı ABD’deki tanıtım yüzü olarak kullanacak.

Geçen yıl Batman vs. Superman reklam kampanyasıyla dünyanın dev markalarının da yer aldığı Super Bowl’da ilk Türk markası olarak sahneye çıkan THY, ABD nüfusunun yüzde 35’ine ulaşmıştı. Amerika’daki uçuş ağını genişletmeye devam eden milli havayolu, geçen yıl açtığı Atlanta hattı ile ABD’deki uçuş nokta sayısını 9’a çıkardı.

800 MİLYON KİŞİ TAKİP EDİYOR

Yayın hakları EUFA Şampiyonlar Ligi Finali’nden iki kat daha değerli olan, NBA finalinden de daha çok izlenen Super Bowl’u geçen yıl 800 milyon kişi izlemişti. THY bu yıl 5 Şubat’taki karşılaşmada, ABD nüfusunun yüzde 48’ine ulaşmayı hedefliyor.

OSCAR ÖDÜLLÜ OYUNCU

Aktör ve aynı zamanda pilot olan Morgan Freeman, 79 yaşında. Ünlü oyuncu 1987’de ilk Oscar’ını Street Smart filmi ile almıştı. Bugüne kadar 1989’da Driving Miss Daisy, 1994 Esaretin Bedeli ve 2004’te de Million Dollar Baby filmleri ile ödüle ulaşan Freeman, aynı zamanda yönetmen ve yapımcı.

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