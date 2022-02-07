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Tıbbi Bilimsel Araştırma İçin Biyobanka

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İnsan menşeli biyolojik materyalin toplanması, saklanması ve bunların bilimsel araştırma için kullanılması hedefleniyor.
Tıbbi Bilimsel Araştırma İçin Biyobanka

Rum tarafında “tıbbi araştırmanın geliştirilmesi hedefiyle insanlarla ilgili biyolojik materyal toplayacak, depolayacak ve incelenmesine olanak tanıyacak “biyobankalar” için yasal düzenleme yapılıyor.

Alithia geçen Perşembe günü Rum meclisine sunulan “Araştırma Maksatlı Biyobankalar (kuruluş, işleyiş ve denetim) Yasası, 2021” isimli yasa tasarısının içeriğine yer verdi.

Habere göre, kurulacak ”biyobankaya”, şimdi veya gelecekte yapılacak tıbbi araştırmalarda kullanılmak üzere dönerden alınacak biyolojik materyal “yatırılacak” ve en fazla 5 yıl tutulabilecek.

“Biyobanka” yasa tasasının, biyoloji bilimi ve araştırma alanında, özellikle insanlarla ilgili biyolojik materyal kullanılarak yapılan araştırma alanında kaydedilen başarılara ve biyotıp biliminde insanlarla ilgili biyolojik materyal kullanılarak araştırma yapılmasını zorunlu kılan bilgiyle keşfe bağlı olduğu dikkate alınarak hazırlandığı kaydedildi.

Amaç, araştırma hedefiyle biyolojik materyal alma, toplama, bu tür materyali koruma, saklama ve depolama, sağlık alanında bilimsel araştırmalara yardımcı olacak şekilde işleme olarak izah edildi.

Yasa tasarısında “biyobankaların” işleyişinin temel ilkeler şöyle sıralanıyor:

“İnsan haklarına ve insan onuruna, donörlerin (biyolojik materyal vericileri) kişisel verilerinin korunmasına mutlak saygı. Donörün, biyolojik materyalinin kullanılmasına rızası olması ve gizlilik ilkesi”

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